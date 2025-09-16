Savaşın izlerine ışık tutan birçok nesneyi barındıran Thistlegorm batığı, yalnızca bir dalış noktası değil aynı zamanda 84 yıllık geçmişiyle tarihin su altı dünyasına karıştığı bir müze niteliğinde bulunuyor.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinin yaklaşık 40 kilometre batısındaki batık, Kızıldeniz'deki dalış turizminin gözdeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en ünlülerinden biri olan bu batığı, her gün ortalama 150 ila 200 dalışsever ziyaret ediyor.

Kadraja yansıyan görüntüler, Thistlegorm'un saklı dünyasına kapı aralıyor.

Kızıldeniz'in kara sularına gömülen zırhlı araçlar, torpidolar, cipler, tüfekler, çöl koşullarına uygun BSA ve Norton marka motosikletler ve vagonlar geçmişin izlerine ışık tutarken, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

Uçaksavarlardan motosikletlere kadar batığın her köşesine yuva yapmış rengarenk canlılar, gri enkaza adeta hayat katıyor.

Ahenk içinde süzülen ve sürü halinde dolaşan turuncu, sarı, pembe ve daha nice renkte balıklar ile rengarenk mercanlar, Kızıldeniz'in zengin ekosistemini gözler önüne seriyor.

Burada batığın müdavimlerinden timsah ve papağan balıklarının yanı sıra melek balıkları ve ceratta carettalarla karşılaşmak da mümkün oluyor.

Yoğun ilgi gören Thistlegorm, zamana karşı mücadele veriyor

49 kişilik mürettebatından 9'unu yüksek rütbeli İngiliz askerlerinin oluşturduğu yük gemisi Thistlegorm, son yolculuğu için 2 Haziran 1941'de Glasgow'dan demir alarak İskenderiye'ye ulaşmayı hedefliyordu.

Araç, kamyon, bisiklet, uçak parçaları, demir yolu vagonları ve lokomotiften oluşan çok sayıda değerli ekipmanı müttefiklere ulaştırmak için açılan gemi, dördüncü ve son seferinde batırıldı.

Süveyş Kanalı'na girmek üzere demirlemiş halde beklerken hedef alınan Thistlegorm, 6 Ekim sabahı Girit'ten havalanan Alman uçakları tarafından sulara gömüldü.

Bombardıman sonucunda hızla yayılan yangın ambarın içinde depolanan mühimmatın patlamasına yol açtı. Patlama sonucunda ikiye ayrılan Thistlegorm, bir dakikadan kısa bir sürede V şeklinde battı.

Uçak saldırısında 5 kraliyet donanması mensubu ve 4 denizci hayatını kaybederken, mürettebatın geri kalanı patlama öncesinde kaçmayı başardı.

Thistlegorm'un batmasına yol açan patlama, geminin orta kısmının büyük bölümünü havaya uçurmasıyla enkazı daha erişilebilir kılıyor. 32 metre derinlikte yatan enkaz, dalış için elverişli ortam sunuyor.

130 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki gemi, 1950'lerin başında Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau tarafından bulundu.

Cousteau'nun ziyareti sonrası yerel balıkçılar dışında neredeyse unutulan batık, 1990'ların başında Şarm el-Şeyh'in bir dalış noktası olarak yükselişe geçmesiyle dalgıçların ilgi odağı haline geldi.

Ancak yoğun ilgi gören Thistlegorm, zamana karşı direnmekte zorlanıyor. Batığı ziyaret eden dalgıç ve tekne sayısındaki artışın, buradaki kalıntılara zarar verdiği belirtiliyor.