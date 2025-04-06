Oyun görüşü, hücum hattındaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çeken Müller, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla yıllara meydan okudu.

Bayern Münih'in hücum hattında tüm pozisyonlarda görev alan Müller, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mektupla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

35 yaşındaki forvet, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini yenilemek istemesine rağmen kulübün buna sıcak bakmadığını belirterek yollarını ayırdıklarını belirtti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca sadece Bavyera ekibinin formasını giyen Müller, takımıyla beraber 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 32 kupa zaferi yaşadı.

18 yaşındayken A takıma çağrıldı

Henüz 10 yaşındayken Bayern Münih altyapısının ilgisini çeken Müller, 2000 yazında kulübe katıldı.

13 Eylül 1989'da Almanya'nın Weilheim şehrinde doğan Thomas Müller, futbol hayatına Münih'e 48 kilometre uzaklıktaki TSV Pähl'ın altyapısında başladı.

Hücum hattında her pozisyonda oynaması, fırsatçılığı ve tekniğiyle yaşıtlarının ilerisinde bir futbolcu görüntüsü çizen Müller, U19 Bundesliga Şampiyonası'nın hem yarı finalinde hem de finalinde gol atmasıyla A takım teknik direktörü Jürgen Klinsmann'ın radarına girdi.

15 Ağustos 2008'de Hamburg'da oynanan maçta henüz 18 yıl 11 ay 2 günlük olan Müller, ilk defa Bayern Münih A takımı için maça çıktı

2008/09 sezonunda henüz 18 yaşındayken kendisini Jürgen Klinsmann'ın kadrosunda yer bulan Müller, 79'uncu dakikada Miroslav Klose'nin yerine oyuna girmişti.

Bayern Münih'in en önemli gol silahlarından biri oldu

Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal'in 2009 Temmuz'unda Bayern Münih'in başına gelmesinin ardından kariyerinde yükselişe geçen Müller, İngiliz basınına yaptığı açıklamada gelişimi için Van Gaal'in onu "derin sulara attığını" söylemişti.

Van Gaal'in sürekli olarak kendisini motive ettiğini söyleyen Müller, "Biz oyuncular için, hala aktifken koçlar hakkında konuşmak zor. Ama en büyük etkimin Louis van Gaal olduğunu söyleyebilirim, çünkü etkilenmek için en iyi yaştaydım," ifadelerini kullanmıştı.

Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, 12 kez Almanya 1. ligini kazanarak en çok Bundesliga kazanan futbolcu da oldu.

Görev yaptığı 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik performans sergileyen Müller, Bayern Münih'de en çok forma giyen oyuncu durumunda.

Müller, Bayern Münih'de kazandığı 32 kupa ve Almanya Milli Takımı'yla kazandığı 2014 Dünya Kupası'yla beraber, Toni Kroos'un ardından en çok kupa kazanan ikinci Alman futbolcu oldu.

Tecrübeli oyuncu Bundesliga'da en çok maç kazanan futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Müller 357 maçla listenin başında yer alırken, 354 maçla takım arkadaşı olan Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de birçok rekora sahip

Müller, 56 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ve 161 maçla en çok oynayan Alman futbolcusu olmasının yanı sıra, 8 penaltı golü ve 30 asistle en çok penaltı golü atan ve en fazla asist yapan Alman oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 10 Mart 2009'da Sporting karşısında çıkan Müller, 7-1 kazanılan bu maçta turnuvadaki ilk golünü kaydetmişti.

2009-10 sezonunda genç yaşına rağmen tüm kulvarlarda 52 maçta forma giyip 19 gol atan ve 16 asist yapan Müller, takımının Bundesliga'yı kazanmasında önemli rol oynadı. Bu, Müller'in Bayern Münih'de kazandığı ilk Bundesliga şampiyonluğuydu.

Müller, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 2009-10 sezonunda Santiago Bernabeu'da Inter'e karşı ve 2012'de Allianz Arena'da Chelsea'ye karşı oynadığı finalleri kaybetti. Ancak 2013 finalinde 90 dakika sahada kalan Müller, takımının 2-1'lik galibiyetiyle kupayı kazandı. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde ise Paris Saint-Germain'e karşı elde edilen zaferde de önemli bir rol oynadı.

Almanya Milli Takımı'nın da kilit ismi oldu

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nda 131 maçta 45 gol atarak ülkesinin en önemli silahlarından biri oldu.

2010, 2014, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonlarında oynayan Müller, 2010 Dünya Kupası'nda attığı 5 golle, gol kralına verilen "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.

Yıldız oyuncu, ayrıca 2012, 2016, 2021 ve 2024 UEFA Avrupa şampiyonalarında milli takım kadrosunda yer aldı.