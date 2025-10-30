İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Bank of China'dan sağladığı 5 yıl vadeli, 2,9 milyar Çin yuanı tutarındaki kredi ile filo genişleme çalışmaları, büyüme planları, yeni tesis yatırımları ve İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı projeleri gibi stratejik gelişim alanlarını destekleyecek.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, Bank of China ile önemli bir finansman işlemini başarıyla tamamladı. Bank of China Türkiye AŞ koordinasyonunda gerçekleştirilen işlem kapsamında, 5 yıl vadeli, 2,9 milyar Çin yuanı (yaklaşık 412 milyon ABD doları) tutarındaki kredi, şirketin filo genişleme çalışmaları, büyüme planları, yeni tesis yatırımları ve İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı projeleri gibi stratejik gelişim alanlarını destekleyecek.

Başarıyla gerçekleştirilen finansman işlemi, THY'nin finansman kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki stratejik adımlarında yeni bir dönüm noktasını temsil ederken, sürdürülebilir ve küresel ölçekte kapsayıcı büyüme vizyonuna olan bağlılığını da pekiştiriyor.

Bank of China Türkiye AŞ'nin koordinasyonunda ve Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı finansman, Türkiye ile Çin arasındaki finansal işbirliğini güçlendiren ve iki ülkenin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu bir nitelik taşıyor.

Söz konusu finansman işlemi, THY'nin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansman çözümlerine yönelik stratejik vizyonunu ortaya koyuyor.

THY, küresel ölçekte saygın finansal kuruluşlarla geliştirdiği ortaklıklarla mali stratejisini güçlendirmeye ve 2033'teki 100. yıl hedefleri doğrultusunda filosunu ve uçuş ağını genişletmeyi kararlılıkla sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Bank of China ile gerçekleştirdikleri finansman işlemiyle işbirliklerini daha da derinleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeker, şunları kaydetti:



'Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme ve küresel genişleme hedeflerimiz doğrultusunda, Bank of China gibi önde gelen uluslararası kurumlarla kurduğumuz güvene dayalı işbirliklerini büyük bir değer olarak görüyoruz. Bu finansman, sadece bayrak taşıyıcımızın mali yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlamaktadır.'