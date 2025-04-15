İşbirliği anlaşmasının yenilenmesine dair imza töreni, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilenen protokolle ihracatçılara daha düşük tarife sunduklarını belirtti.

Bayrak taşıyıcı havayolu olarak Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü artırmaya öncelik verdiklerini vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız ihracatçımızın ulaşım maliyetlerini düşüren İhracat Kampanyası Protokolünü 6'ncı kez yeniledik. Bu yıl daha fazla üreticiye ulaşmak için hem indirim oranlarını artırdık hem de ürün yelpazesini genişlettik. İhracatçılarımız kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona, ürün türüne göre değişmekle birlikte, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37’ye varan oranlarda indirimle ürünlerini güvenle ulaştırabilecek. Gelenekselleşen bu iş birliğimizin, ülkemiz ihracatını artırarak dış ticaretteki gücünü pekiştirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerinin ihracatçılar açısından sorun olduğu kadar yeni fırsatlar da doğrulabileceğini ifade etti.

Hava yolu kargo taşımacılığının önemine değinen Gültepe, "Günümüz koşullarında ürüne en hızlı ve en güvenilir şekilde alıcıya ulaştıran, rekabette öne geçiyor. İhracat ailesi olarak hızlı ve güvenilir sevkiyatın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle raf ömrü kısa ürünü alıcıya en hızlı şekilde ulaştırmak, büyük önem arz ediyor. Uzak mesafelerden hızlı sevkiyat için hava taşımacılığı, tek seçenek olarak önümüze çıkıyor. Gururla söylemeyelim ki THY bu konuda her zaman ihracatçının yanında oluyor. Hava kargo taşımacılık yükümüz her geçen yıl artıyor. 2024'te hava yoluyla yapılan ihracatımız yüzde 45 artışla 244 bin tona ulaşmış, değer olarak baktığımızda hava yoluyla 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Neredeyse toplam ihracatımızın yüzde 10'unu hava yoluyla yapmışız." diye konuştu.

Yeni ticaret pazarlarına ulaşmada hava taşımacılığının önemine dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırmak için mevcut olanlara ilave yeni pazarlar bulmak zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile 6'ncı kez protokol imzaladık. 10 Mart-31 Ağustos 2025 döneminde geçerli olacak protokol ile inşallah hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. Protokol kapsamında ihracatçılarımız, 25 ülkedeki 37 şehre ürünlerini indirimli olarak ulaştırabilecekler. İndirim oranı genel kargoda ortalama yüzde 41, bozulabilir kargoda ise ortalama yüzde 37 olacak. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan THY ailesine altıncı protokol için teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Bolat ve Gültepe iş birliği protokolünü imzaladı.