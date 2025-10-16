İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' ana temasıyla yapılıyor.

Forum kapsamında düzenlenen 'Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu' paneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Bolat, her şeyin durmaksızın dönüştüğü, teknolojinin hızlıca gelişip değiştiği, bunun yanı sıra dünyanın dört bir yanında yaşanan sıcak jeopolitik gerginlikler, savaşlar, bölgesel çatışmalar, artan ticaret korumacılığı ve gümrük vergisi savaşlarıyla belirsizliklerin de yoğun bir şekilde hissedildiği kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.

Böyle bir dönemde işbirliklerinin artırılmasının, toplumların her kesiminin kalkınma atılımlarının birer parçası haline getirilmesinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bolat, 'Kadınların geleneksel rollere ve dar kalıplara sıkıştırılan değil, toplumun her katmanında aktif rol alan aktörler olması kalkınma için olmazsa olmaz bir husustur. Bu nedenle, kadınların yaşanan değişim ve dönüşümlere uyum sağlaması çok büyük önem arz etmektedir.' diye konuştu.

'Güçlü ekonomilerin anahtarları kadınların elindedir'

Bakan Bolat, kadınların sadece çalışan değil, karar alan, fikir, ürün tasarlayan konumda olmalarının büyük önem taşıdığına değinerek, şunları kaydetti:

'Daha adil bir dünyanın oluşması, kadınların zekası, çalışkanlığı ve sezgisiyle ancak mümkündür. Bu nedenlerle kadınların ticarette artan varlığı yalnızca ekonomik büyümeyi destekleyen bir unsur değil, daha adil ve müreffeh bir dünyanın inşası için de olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan bu yana hükümetler olarak ticaret alanında faaliyet gösteren kadınların sayısının artması için büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'de 2024'te kadın çalışanların ihracata katkıları, 2013'e kıyasla iki katına çıkarak 60 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracattaki payları da yüzde 23,6 olmuştur. Kadınların ihracata yaptıkları katkının artış hızı, toplam ihracatın artış hızından daha yüksektir.'

Kadınların Afrika'nın serbest çalışan nüfusunun çoğunluğunu oluşturduklarını söyleyen Bolat, kadınların aynı zamanda Afrika Kıtası'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na büyük katkı sunduğunu aktardı.

Bolat, Türkiye-Afrika ortaklığının 2003'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Afrika stratejisiyle o günden bugüne hızla güçlendiğini anımsatarak, 'Bu ortaklığın en büyük dinamiklerinden birini kadınlarımızın ekonomilerimizdeki yerinin oluşturduğunu unutmamamız gerekiyor. Kadınların finansmana ulaşımının artması, liderlik rollerine, girişimcilik görevlerine daha fazla dahil edilmeleri Türkiye-Afrika ekonomik bağlarını da derinleştirecektir. Kadınlarımızın artan katılımı ve destekleriyle 2024'te 37 milyar dolara ulaşan ve bu yıl da 40 milyar dolara ulaşmasını tahmin ettiğimiz Türkiye-Afrika ticaret hacmi çok daha yukarılara yükselecektir. Güçlü ekonomilerin anahtarları kadınların elindedir.' diye konuştu.

'Daha adil bir dünya düzeni arayışında güçlü bir ortaklık sergiliyoruz'

Ticaret Bakanı Bolat, Afrika'nın kalkınmasının, sadece kıta halklarının refahı için değil, aynı zamanda küresel barış, istikrar ve adaletin tesisi için de hayati önem taşıdığını belirterek, 'Türkiye olarak bizler de Afrika'nın yanında yer alıyor, kendi kalkınma tecrübelerimizle daha adil bir dünya düzeni arayışında güçlü bir ortaklık sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya inşa etmek mümkündür.' düsturlarıyla Türkiye-Afrika arasındaki işbirliğini artırmak, dünyada daha istikrarlı, eşitlikçi bir düzen kurmak için çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Afrika Kıtası'nın sahip olduğu beşeri, doğal kaynakların, Afrika ile işbirliğini geliştirmekte büyük bir katkı yaptığını söyleyen Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

'Yalnızca bugünün değil, yarının ortaklığını da inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız en önemli önceliğimizdir. Türkiye olarak Afrika Kıtası'ndaki gençlere yönelik de eğitim programları, staj ve burs imkanlarını genişletme sözü veriyoruz. Türkiye-Afrika Kadın Girişimcilik Ağı'nı daha da güçlendirerek kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımını destekleyeceğiz. Nitekim, 2016'da Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Afrika Kıtası'nın sosyal kalkınma çalışmalarına katkı sunmak üzere hayata geçirilen 'Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Projesi' ülkemiz tarafından atılan somut adımlara çok güzel bir örnektir.'

