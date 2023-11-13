İstanbul

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik yılın başından bu yana toplam 710 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bolat, "İş Dünyası İstişare Toplantısı" kapsamında, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine özel sektör kuruluşlarına indirim çağrısı yaptığını hatırlattı.

Bugüne kadar çok sayıda kuruluşun kampanyaya destek veren açıklamalarını ve binlerce üyenin katılım sağlamasını memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Bolat, "Başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde, mobilya, elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimleri vatandaşlarımızı kısmen de olsa memnun etmiş, en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven artmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleri çerçevesinde hükümetin vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmaları ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare anlayışlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Eylül ve ekim verileri, enflasyon oranı artışının yavaşladığına işaret ediyor"

Olumlu makroekonomik gidişata rağmen, küresel enflasyon dalgasının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Küresel faktörlere ilave olarak, jeopolitik riskler ve deprem felaketi ile özellikle son yıllarda zaman zaman maruz kaldığımız döviz kuru atakları ve bunun fiyatlara olan yapışkanlığı, yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Ekim ayı itibarıyla yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 61,36 ve yıllık bazda yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekimde aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 3,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 1,94 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu yılın eylül ve ekim verileri, enflasyon oranı artışının yavaşladığına işaret ediyor.

Hükümetimiz enflasyon sorununun farkında olup, ilk günden beri dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığının etkilerinden korunması, ve toplumun her kesiminin satınalma gücünün enflasyon oranından etkilenmemesi doğrultusunda gelir arttırıcı tedbirleri almıştır.Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankasının kararlı biçimde uyguladıkları para, kredi ve maliye politikaları ile bu yüksek enflasyon sorunundan kurtulacağız. 2024-2026 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Programda yol haritası hedefleri ve alınacak reform tedbirleri açıkça belirtilmiştir. Nitekim küresel trendlere uygun olarak ülkemizde de enflasyonun artış eğiliminde bir yavaşlamanın başladığını görüyoruz."

"Fiyat indirerek sürümden kazanma dönemi olmalı"

Bakan Bolat, "Enflasyonu kısa vadede kendisi için yüksek kazanç gibi görenler, orta vadede pazar kaybı, satınalma gücü azalmasına bağlı talep düşmesi ve sermayenin erimesi tehlikesini unutmamalıdır. Ayrıca düşük fiyatlı ithal ürün rekabeti tehlikesi de başka bir risktir. Başka bir deyişle, üretici ve satıcı bindiği dalı kesmemelidir. Bugün artık birbirine bakıp fırsatçılık anlayışıyla sürekli zam yapıp fiyatları arttırma dönemi değil, fiyat indirerek sürümden kazanma dönemi olmalı." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığına başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletmenin 55 bine yakın şubesiyle gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grubun kampanyaya katılım sağladığını ifade eden Bolat, son aylarda tüketicilerin otomotivden gayrimenkule, gıdadan tekstile ve mobilya ürünlerinde fiyat indirimlerinin avantajlarından faydalandığını kaydetti.

Ömer Bolat, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 43'ünün, tedarik zincirinin yine tüm unsurları eklendiğinde yüzde 63'ünün perakende sektöründe yer aldığını ve kampanyanın daha da büyümesinin mümkün olduğunu aktardı.

"İhtiyaç halinde ilave tedbirler hayata geçirilebilecek"

Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımız ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından, perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulanmıştır.

Söz konusu piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan denetimler rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumayı sağlamaktır. İhtiyaç halinde ilave tedbirler hayata geçirilebilecektir. Piyasanın tabii işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara hükümetçe asla müsamaha edilmeyecektir."

Bolat, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde fiyat indirim kampanyasına bugüne kadar destek açıklayan iş dünyası kuruluşlarına, kampanyaya katılan tüm işletmelere ve enflasyonla mücadelede destek veren tüketicilere teşekkür etti.

Toplantı, Bakan Bolat'ın açıklamalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.