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ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığı na Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.

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