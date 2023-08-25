ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
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