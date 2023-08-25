TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak TRT, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüne özel içerikler yayınlayacak

ANKARA AA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.