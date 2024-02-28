Haber: Damla Oya Erman

CEO Shou Chew tarafından şirket çalışanlarına gönderilen bir iç notta, 2020'den beri sosyal medya devinin güvenlik ve güvenilirlik işlerini Dublin, İrlanda'daki ofisinden yöneten Cormac Keenan'ın, şirketin kıdemli liderlik ekibiyle stratejik bir danışmanlık rolüne geri döneceği belirtildi. Keenan ayrıca şirketin İrlanda birimi yönetim kurulunda da görev alacak.

Keenan'ın yerine, TikTok'un küresel güvenlik ve güvenilirlik birimi artık şirketin Los Angeles merkezli operasyon başkanı Adam Presser tarafından yönetilecek. Ancak, şirketin belirttiğine göre, TikTok'un güvenlik ve güvenilirlik personeli aynı kalacak.

Chew, çalışanlara gönderdiği notta, "TikTok'u yaratıcılık ve ifade özgürlüğü için güvenli bir alan haline getirmedeki birçok kritik katkısı için Cormac'a adına teşekkür etmek istiyorum," dedi.

Ayrıca Salı günü Chew, TikTok'un Avrupa'daki iki diğer kıdemli liderinin şirketten tamamen ayrıldığını duyurdu: Avrupa'da hükümet ilişkileri ve kamu politikaları başkan yardımcısı olan Theo Bertram ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde içerik çalışmalarını yöneten operasyonlar genel müdürü olan Rich Waterworth.

Bu liderlik değişiklikleri, TikTok'un ABD, Avrupa ve diğer yerlerde platformunun güvenliği ve güvenilirliği konusundaki denetimleri sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Chew, geçen ay diğer büyük sosyal medya şirketlerinin başkanlarıyla birlikte ABD Senatosu'ndaki bir alt komite önünde gençlerin platformlardaki güvenliği hakkında tanıklık yapmıştı. TikTok'un 2024 yılında güvenlik ve güvenilirlik çabalarına 2 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını belirttiği duruşmada sorularla karşılaşmıştı.

Keenan, görev süresi boyunca çeşitli yeni özellikler ve politikaların uygulanmasını denetledi. Bu önlemler, genç kullanıcılar için varsayılan ekran süre sınırları ve uygulamanın algoritmalarının, kullanıcılara sürekli olarak potansiyel olarak sorunlu konularla ilgili videolar sunmasını önlemek için ayarlanması gibi adımları içeriyordu.