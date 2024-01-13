İki eş değer takımın mücadelesi olduğunu vurgulayan Hoşfikirer, "Zeminden dolayı şartlar istediğimiz gibi olmadı. Artık 20. yüzyılda yaşıyoruz, teknolojiden bahsediyoruz. Bu zeminlerin ülkemizde bilhassa büyük sorun olduğunu görüyorum. Oyuncular da insan, bizim çocuklarımız ve hepsi çok değerli, çok pahalı oyuncular. Maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taktiğin çok konuşulamayacağı bir mücadele olduğunun altını çizen Hoşfikirer, şöyle devam etti:

"Böyle havalar, mücadelenin çok üst düzey olduğu maçlardır. Artık taktiğin işlemediği maçlardır. Rakip ceza sahasında uzun toplarla en çok buluşan takımın golü atacağını söylemiştim ve öyle de oldu. İki takım için de güzel bir mücadele oldu ama duran toptan bir gol yedik. Bu tür maçlarda başka hamle şansınız olmuyor. Her iki takım futbolcularını kutluyorum. Çok yürekten ve samimi bir şekilde büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bu hava şartlarında futbolun öyle çok kolay bir şey olmadığını herkese izlettirdiler."

Hoşfikirer, gidenlerin olduğu gibi takıma katılanların da olacağını sözlerine ekledi.