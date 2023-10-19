İstanbul

Tiyatro ve sanat dünyasından ünlü isimler ile mesleki kuruluşlar, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Tiyatro sanatçısı Süha Uygur, sosyal medya hesabında, üzerinde "Filistin'in yanında yer alın" yazılı Filistin bayrağını "Yapılan zulmün karşısındayım, Filistin'in yanındayım. Kimse göz göre göre savaş suçu işleyemez. Üç maymunu oynayan her devleti adalete davet ediyorum. Bu durum başka bir ülkede olsa neler neler yapardınız. İHM (İnsan Hakları Mahkemesi) nerede? Zulme sonuna kadar ses çıkaracağım. Masum insanları hedef alamazsınız! İnsanlık nerede?" sözleriyle paylaştı.

Uygur, bir diğer gönderisinde de İsrail tarafından bombalanan hastane fotoğrafına yer vererek, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Bu kadar masum insanı acımasızca katletmek büyük bir savaş suçudur. Katilsiniz ve bunun hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Süheyl Uygur da kanlı bebek ayakkabısı fotoğrafını paylaşarak "Hastane bombalamak insanlık suçudur!" ifadesine yer verdi.

"Yaptıklarının hesabını çok acı bir şekilde verecekler"

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, İsrail'e tepkisini, "Siyonist İsrail terör devleti ve onun tüm destekçileri elbet bu yaptıklarının hesabını çok acı bir şekilde verecek. İnsanlıktan nasibini almamış bu mahluklar yaptıklarının yanlarına kar kalacağını zannediyor. Yanılıyorlar. Cehennem onları bekliyor." paylaşımını yaptı.

Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Osman Doğan, hastanenin vurulduğu anın fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Filistin soykırımının şahidiyiz, biz milyonlarca sosyal medya kullanıcısı. Bombalanmış hastaneler, poșetler içindeki çocuk cesetleri... Hepsine şahitlik etti gözlerimiz. Bizden on, yüz yıllar sonra bu twitleri gören herkes böyle bilsin bunu."

1001 Sanat Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz da 1001 Sanat ve Oyuncu Tayfası imzalı bildiriyi, "Soykırıma son verin. Masum sivillerin, çocuk ve kadınların vahşice öldürülmesini kabullenemiyoruz. Dünya üzerindeki hiçbir masum bunu hak etmiyor." sözleriyle paylaştı.

"Bu hunharca katliam bardağı taşıran son damla oldu"

Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı, yönetmen İsmail Yeşilbağ imzasıyla kaleme alınan yazılı açıklamada ise 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar karşısında dünya medyasının taraflı tutumu eleştirildi.

Açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalaması sonucu çocukların da arasında bulunduğu yüzlerce Filistinlinin şehit edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan bu hunharca katliam bardağı taşıran son damla oldu. 1947'den beri süregelen terör devletinin faaliyetleri iyice hız kazanmış ve maalesef ki Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyaya bir hançer gibi saplanmıştır. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde, Müslüman ülkelerin ve diğer dünya ülkelerinin bu konuda inisiyatif alan liderleri yok."