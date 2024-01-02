Ankara

NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor.

Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Uçağın, Shin Chitose Havalimanından, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarılmıştı.

Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.