Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, şubatta yıllık bazda yüzde 5,4 azalarak 857 bin 821 tona düştü. Ocak-şubat döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre, yüzde 1,5 gerileyerek 1 milyon 799 bin 198 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, şubatta yüzde 0,6 azalarak 132 bin 720 tona geriledi. Bu yılın iki ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 azalışla 283 bin 401 oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi de şubatta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 artarak 102 bin 944 tona, ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 3,6 artışla 207 bin 979 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi şubatta yıllık bazda değişim göstermeyerek 65 bin 943 ton, ocak-şubat döneminde ise yüzde 0,6 azalışla 137 bin 45 ton oldu.

Şubatta ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9 yükselerek 73 bin 306 tona çıkarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,5 azalışla 8 bin 462 tona düştü. Ocak-şubat döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 5,9 artarak 148 bin 592 tona, tereyağı üretimi yüzde 0,4 artışla 17 bin 588 tona ulaştı.

Ocakta 941 bin 377 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında yüzde 8,9 azalarak 857 bin 821 tona geriledi.

Aynı dönemde 150 bin 681 ton olan içme sütü üretimi, şubat ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 132 bin 720 ton olarak gerçekleşti.