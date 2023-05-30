Berlin

Daimler Truck ve Toyota Motor tarafından yapılan ortak açıklamada, bağlayıcı olmayan anlaşma kapsamında, Daimler'e ait Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp ve Toyota'nın yan kuruluşu Hino Motors Ltd'nin bir "holding şirketi" altında birleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin, dünyadaki dönüşümün temel bir gücü olmaya devam etmek için çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmeyi ve dünyanın sosyal sistemlerinde hareketliliğin değerini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Daimler Truck ve Toyota'nın oluşturulacak "holding şirketinde" eşit yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, yeni şirketin rekabet gücünü desteklemek için hidrojen ve bağlanabilirlik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.

Bu arada, 2024'ün ilk çeyreğinde kesin bir anlaşmanın imzalanması ve birleşmenin gelecek yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu "holding şirketinin", Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de öngörülüyor.

AA