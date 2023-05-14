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Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun." dedi.

Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokuluna geldi.

Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Fatma Kıran, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi.

Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

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