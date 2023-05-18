Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, Güzel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Vali İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir sergi olduğunu, hat sanatının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Albayrak Grubu'nu hat sanatına verdiği destekten dolayı tebrik eden Ustaoğlu, "Bugün de burada imanımızın sembolü, inancımızın sembolü Kelime-i Tevhid'in hat sanatıyla sergilenmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Geçen yıl da katılmıştık. Özellikle bizim inancımızda, kültürümüzde ayrı bir yeri olan hat sanatının geçmişten geleceğe taşınması, yeni kuşaklara aktarılması bu tip yapılan sosyal aktivitelerle önemli." dedi.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de ramazan geleneği şeklinde başlattıkları projenin geleneksel hale gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Her sene farklı bir temayı işlediklerini aktaran Sivri, bu sene de gelenekselle yeniliği birleştirerek özgün eserler çıkardıklarını belirtti.

Sivri, "Kadim bir gelenek aslında hat sanatı, ruha şifa olan ve usta hattatların her birinin ayrı tasarımıyla bir araya geldiği bir şey. Sanat ne kadar erişilebilir olursa o derece kıymetlidir. İstanbul'dan çıktık, Trabzon'a geldik. Bu eserleri göstermek ve bu sanatta ilerlemek isteyen insanlara birer numune olmak için onlarla beraber buradayız." ifadelerini kullandı.

Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 27 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

AA