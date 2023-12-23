Trabzon
İlk yarı
11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.
34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.
65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.
90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.Kaynak: AA