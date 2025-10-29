TRABZON (AA) - Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, ligde geride bırakılan süreçte takımın umut verici bir tablo ortaya koyduğunu kaydetti.

Gençlik enerjisi ve tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini verdiğini aktaran Doğan, 'Bu kadro, Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecektir.' ifadelerini kullandı.

Doğan, Avrupa futbolunda birçok kulübün benzer yapılanmalarla büyük başarılar elde ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

'Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı, kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir.'

Bu anlayışa ulaşmanın kolay olmadığını, geçmişteki hatalardan ders çıkararak bugünlere geldiklerini belirten Doğan, 'Her bir oyuncumuza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Onların gelişimine ve emeğine olan desteğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

'Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız'

Doğan, genç ve gelecek vadeden yetenekleri tespit ederek takıma kazandıracaklarını aktararak, şunları kaydetti:

'Artık dünyanın her köşesine açılıyoruz. Hangi turnuva olursa olsun scout ekibimiz oraya gidecek, genç ve gelecek vadeden yetenekleri en erken aşamada tespit edip takımımıza kazandıracaktır. Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyecek, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon'un ruhunu taşıyan, kulübün değerleriyle yetişmiş gençleri futbol sahnesine çıkaracak bir yapıyla hem sahada hem kulüp kültüründe Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız.'

Taraftarların bu sürecin aktif bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Doğan, 'Trabzonspor camiası, birlik duygusunu sahaya yansıttığında her zaman büyük işler başardı. Tribünlerin son maçlarda beklenen ölçüde dolmaması içimizi burksa da bundan sonra stadyumu tamamen dolduracağınıza olan inancım tamdır. Bu takım desteği sonuna kadar hak eden bir topluluk ruhuyla sahada yer alıyor. Siz de aynı ruhla tribündeki yerinizi almalısınız.' değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Trabzonspor'un kendi değerlerine yaslanan, geleceğini akıl ve inançla inşa eden bir camia olduğunu ifade ederek, hep birlikte yürünmesi halinde başarının kaçınılmaz hale geleceğini kaydetti.

Muhabir: Duyğu Avunduk