Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Berat Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar bordo-mavili kulübe geçici transferi konusunda Al Ittifak ile anlaşma sağlandığı, anlaşmaya göre geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceği belirtildi.

Berat Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı da kaydedilen açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2023-2024 futbol sezonu için 33 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA