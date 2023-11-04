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86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3.

70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

47. dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

46. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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