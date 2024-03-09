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90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi: 5-1

70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu: 3-1

64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1

45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.

32. dakikada Trabzonspor , beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1

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