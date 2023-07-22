Trabzon

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas almasının birçok tartışmayı beraberinde getireceğini belirtti.

Türkiye'nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli liglerin esas alınması halinde Trabzonspor Kulübü olarak başarıları ve kültürüyle gurur duydukları geçmişlerini ve mahalli ligde 20 şampiyonluklarının bulunduğu gerçeğinin hatırlatılmasının zaruri bir hal aldığını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF'nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık. Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz, yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır."

Doğan, kurucu kulüplerden İdmanocağı'nın, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda 3 kez kupa sahibi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonunun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonunun tarafsızlık ilkesi gereği adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz."

AA