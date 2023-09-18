Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ederek kazandıkları bir maç olduğunu belirterek, "90 dakikanın tamamında maçı domine eden takımdık. Belki ilk 20 dakikalık bölümünde maçın önemi, stadyumun tamamen dolu olduğu düşünüldüğünde biraz endişeli takım vardı. Ama sonrasında oyunla galibiyet elde ettik. Hem taraftar, kulüp ve kulüp çalışanları adına çok mutluyum. Onlarla beraber çok büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kendileri için ligin yeni başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Hırvat teknik adam, "Transferde aramıza yetenekli oyuncular kattık. Takım içinde rekabeti arttırdık. 21 kişilik maç kadromuz vardı. 5 oyuncuyu dışarda bırakmak zorunda kaldık. Diğer 3 oyuncu sakattı. Geniş, iyi kadromuz olduğunu gösteriyor. Takıma faydalı durum. Kamp boyunca bütün takım arkadaşları olarak çok çalıştık. Çok iyi çalışma örneği, fedakarlık yaptılar, şimdi bunun meyvelerini alma zamanı." ifadelerini kullandı.

Bjelica, sakat oyuncuların takıma ne zaman döneceğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Abdülkadir Ömür kasığında ağrı hissetti, ikinci yarı oyuna devam ettirmedik. Onuachu, bileğinde ağrı hissetti devam etmek istedi. Ağrı artınca devam edemeyeceğini gördük ve oyundan aldık. Pepe, takım antrenmanı yapma fırsatı bulamamıştı. Geçen sezon önemli bölümde sakat geçirdi. Hazırlanması için bir süreye ihtiyacı olacak. En kısa sürede aramıza katmaya çalışacağız. Hüseyin'in, 5 hafta toparlanma süresi olacak. Fernandez, bir sonraki milli arada takımla çalışmalarına katılacak. Orsic'in de şubat ayında takıma katılacağını düşünüyoruz."

Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı oynadıklarını kaydeden Bjelica, "Acı çekmeniz normal. Bugün çok motive, agresif elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan takım gördük. Bu oyunu sürdürdüğümüzde rakip tanımadan her maçı kazanmaya oynayacağımızı düşünüyoruz. 3 gol attığımız için değil güçlü takıma karşı galip geldiğimiz için de mutluyuz. Acı çekerek fedakarlıkla kazanıyorsunuz. Oynadığınız bütün müsabakalarda acı çekmeden kazanamazsınız." şeklinde konuştu.

AA