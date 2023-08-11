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66. dakikada Enis Bardhi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite yatarak topu kontrol etti.

10. dakika Larsen'in sağdan ceza sahasına çıkardığı topu Trezeguet kaleye gönderdi, rakip oyuncuya çarpan topu kaleci Leite kontrol etti.

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