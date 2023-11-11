Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Larsen, "Genel itibariyle baktığınızda performansımızdan ve maçın genelinden mutlu değiliz ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız maçı kazanmanız gerekmektedir. Bu da onlardan biri diyebilirim. 3 puan bizi mutlu etti." diye konuştu.

Kendi mevkisi dışında bir mevkide oynadığı için ne hissettiği sorulan Larsen, bu pozisyona da alışık olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

"Kariyerim boyunca bu pozisyonda birçok kez oynadım bu benim için yeni bir şey değil. Aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Dediğim gibi benim için yeni bir şey değil. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, çok önemli değil."