Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

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Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1, Galatasaray karşısında 2-1'lik sonuçla gördü.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlubiyet yüzü gördü.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında 2022-2023 sezonunda 2-1'lik sonuçla aldı.

Trabzonspor'un 33 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Karagümrük-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2020-2021 Trabzonspor-Karagümrük 2-0
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2
2023-2024 Fatih Karagümrük-Trabzonspor 0-0
2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3
Kaynak: AA