Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü kenti çekim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Zorluoğlu, yaz boyunca hem Trabzon'a hem de Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki turizm merkezlerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Doğu Karadeniz ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası'nın ziyaretçilerine doyumsuz anlar sunduğunu anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece Trabzon ve Türkiye için değil, dünya için de çok önemli bir miras olan Çal Mağarası, içerisindeki muhteşem doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Mağarayı daha cazip hale getirmek için içerisindeki ahşap yürüyüş yolunu paslanmaz çelik olarak yeniledik. Yine mağara içerisinde acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri kurulmuş olup acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir."

Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın restore edilip yeniden hizmete açıldıktan sonra büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Manastırın mülkiyeti Aralık 2019 itibarıyla Büyükşehir Belediyesine devredildi. Gerçekten şehrin merkezinde, sırtını Boztepe'nin eteklerine dayayan Kızlar Manastırı'nı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül 2021'de ziyarete açtık. Kızlar Manastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, resimden edebiyata sanatın her alanında kültür sanat merkezi olarak turizme katkı sağlıyor. Yıl boyu gerçekleştirdiğimiz birbirinden farklı etkinlikler misafirlerimizden büyük ilgi görüyor."

Zorluoğlu, 2023'ün 8 ayında, Çal Mağarası'nı 165 bin 688, Kızlar Manastırı'nı 17 bin 509, Trabzon Şehir Müzesi'ni 23 bin 658 olmak üzere, belediyenin sorumluluk alanındaki 3 merkezi 206 bin 855 yerli ve yabancı turistin gezdiğini aktardı.

AA