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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

Mustafa Kaplan: Çok kaliteli bir takımla oynadık

Mustafa Kaplan: Çok kaliteli bir takımla oynadık

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

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