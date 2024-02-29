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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış maçında yarın Ümraniyespor, Altay'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

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