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Kolombiyalı okçu Enriquez, olimpiyat kotasını "Türk sistemi" ile almayı amaçlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

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