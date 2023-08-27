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75. dakikada Laura'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Fofana kaleciye karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Kayserispor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak kale direğinin dibinden topu kontrol etti.

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