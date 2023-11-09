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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

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