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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftalara göre müsabaka programları şöyle:

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