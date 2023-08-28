İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.

Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

Sonuçlar

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3

EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1

Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0


4. hafta 

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: En azından puanla dönebilirdik Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: En azından puanla dönebilirdik

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)