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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: En azından puanla dönebilirdik

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: En azından puanla dönebilirdik

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.

Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig 'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.

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