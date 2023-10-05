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13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stadı belli değil)

Süper Lig 'de 8. haftanın maç programı şöyle:

Haftanın açılış gününde Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü, Yukatel Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u saat 20.00'de konuk edecek.

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