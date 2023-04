İSTANBUL AA- Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de mayıs ayında her akşam 21.30'da farklı bir film, orijinal dilinde izleyiciyle buluşacak.

"Modern Times" (Modern Zamanlar) 1 Mayıs, "Tuntematon mestari" (Bir Anlaşma) 2 Mayıs, "Pandora'nın Kutusu" 3 Mayıs, "​Zhangak Tal" (Ceviz Ağacı) 4 Mayıs, "Vivement dimanche!" (Neşeli Pazar) 5 Mayıs, "Mon oncle d'Amérique" (Amerikalı Amcam) 6 Mayıs, "Nebraska" 7 Mayıs, "Ladri di biciclette" (Bisiklet Hırsızları) 8 Mayıs, "Eldfjall" (Yanardağ) 9 Mayıs, "Kader Postası" 10 Mayıs, Atlantic (Atlantik) 11 Mayıs, "Koncentrisi se, baba" (Odaklan Babaanne) 12 Mayıs, "Chasing Mavericks" (Dalgaların Peşinde) 13 Mayıs, "American Violet" (Amerikan Menekşesi) 14 Mayıs ve "Nostalghia" (Nostalji) filmi 15 Mayıs'ta izleyenlerle buluşacak.

"The Last Shift" (Son Vardiya) 16 Mayıs, "Yol Kenarı" 17 Mayıs, "Museo" (Müze) 18 Mayıs, "Race" (Rüzgarın Oğlu) 19 Mayıs, ​"The Glass Castle" (Camdan Kale) 20 Mayıs, "Genius" (Fırtınalı Hayatlar) 21 Mayıs, "Cléo de 5 à 7" (5'ten 7'ye Cleo) 22 Mayıs, ​"Bread and Roses" (Ekmek ve Güller) 23 Mayıs, "Ben O Değilim" 24 Mayıs, ​"It Must Be Heaven" (Burası Cennet Olmalı) 25 Mayıs, ​"Risttuules" (Rüzgarların Arasında) 26 Mayıs, "Schachnovelle" (Satranç) 27 Mayıs, "10000 nuits dans la jungle" (Onoda) 28 Mayıs, "Staroye i novoye" (Eski ve Yeni) 29 Mayıs, ​"En attendant les hirondelles" (Kuşlar Dönünceye Dek) 30 Mayıs ve "Kar Beyaz" filmi 31 Mayıs'ta izlenebilecek.