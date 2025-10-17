İSTANBUL (AA) - TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT Belgesel, kuruluş yıl dönümünün hemen ardından yarın yeni yayın dönemine başlayacak.

TRT Belgesel'de yayınlanacak yeni yapımlar insan-yaşam, doğa-yaban hayatı, tarih-kültür, bilim-teknoloji ve haber-araştırma gibi belgesel türlerinde hayata ve zamanın ruhuna odaklı içeriklerle seyirciye geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim aktaracak.

Yeni yayın döneminde Aile Sofrası, Evvel Zaman Tarifleri, Üretim Üsleri, Macera Planı 4x4 Yolculuklar, İyiliğin Çekim Gücü, Bisikletle Devri Alem, Hasat Vakti, Dünyamı Değiştiren Adımlar, Büyük Sevkiyat ve Söz adlı yapımlar ilk kez ekrana gelecek.

Lezzet Türevleri, Günlük Hayat Bilimi, Derinlerdeki Hayat, Doğanın Saklı Hazineleri, Gümrük 24 Saat, Dikey Rota, Antika Dedektifi, Sınırsız Yollar, İnsan İklimi, Oyunbozan, Kronovizör ve Anadolu İnsanı gibi kanalın sevilen yapımları da yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yeni yapımlardan 'Aile Sofrası', tek çatı altında paylaşılan lezzetlerin ve Anadolu'da aile kültürünün izlerini sürerken, Türkiye'nin sularının altındaki yaşam ve su altı dünyasının gizemli ekosistemleri 'Derinlerdeki Hayat' belgeselleriyle anlatılacak.

TRT'nin deneyimli yönetmenleri tarafından çekilen Hasat Vakti, Türkiye'nin üretim ruhunu ve kırsal insanın hikayesini epik bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Kanalın sevilen yapımlarından Günlük Hayat Bilimi, gündelik yaşamın ve doğanın içindeki bilimsel gerçekleri, bilim insanlarının röportajları ve ünlü oyuncu Timuçin Esen'in anlatımıyla seyircinin dikkatine sunacak.

Japonya'dan Brezilya'ya, Tayvan'dan Uruguay'a kadar dünyanın farklı noktalarından dünya mutfaklarının lezzet sırları ise şef Türev Uludağ ile Lezzet Türevleri programında ele alınacak.

Milli teknoloji hamlesinin başarı hikayelerini konu alan Oyunbozan, oyuncu Sinan Albayrak'ın sunumu ile yeni sezonunun ilk bölümünde Altuğ tankını işleyecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Akgün