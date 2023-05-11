ANKARA AA- TRT Diyanet Kanalı bünyesinde kurulan ve "Kalplere Yolculuk" sloganıyla 24 özgün içerikle çocuklar için dini animasyon çizgi diziler üretecek "TRT Diyanet Çocuk" kanalı test yayınına başladı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Diyanet Çocuk kanalı üzerinde uzun zamandır titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak da çocukları her zaman 'bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler' olarak gördük." dedi.

Sobacı, çocuklara yönelik tüm çalışmaları, psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları eşliğinde yürüterek onların gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde hassasiyetle hareket ettiklerini aktardı.

TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlarken, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da kayda değer bir boşluğu doldurmak üzere yola çıktığını kaydeden Sobacı, "Kanalımız, vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi ortak değerlerimizi; yaşları, algı düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapımlarımızla çocuklarımıza anlatacak." diye konuştu.

Sobacı, animasyonları 3-6 ve 6-12 yaş arasındaki okul öncesi ve eğitim öğretim grubundaki çocuklar için sahih ve muteber kaynaklardan süzerek hazırladıklarını belirterek, şefkat ve merhamet okyanusu İslam'ı, güzel ahlakı, iyiliği ve insani değerleri merkeze alacaklarını kaydetti.

"Milli, özgün, kaliteli içerikler üreteceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise 29 Nisan 2021 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü ile aralarında imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlıklarını tamamladıkları TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlamasından duydukları sevinci dile getirdi.

Bugün iletişim ve etkileşim araçlarının hayatı bütün yönleriyle kuşattığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Erbaş, bu süreçte özellikle din ve değerler eğitimi noktasında gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olan kitle iletişim araçlarından istifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu alanın, çocukların bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı bir şekilde yetiştirilmeleri, güzel ahlak ile terbiye edilmeleri hususunda göz ardı edemeyecekleri bir alan olduğuna işaret eden Erbaş, bu kanal vasıtasıyla İslam dininin inanç, ibadet, ahlak esasları hakkında farkındalık oluşturan, çocukların din ve değerler konusunda aydınlatan, bilgilendiren, bilinçlendiren eğitici yayınlar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erbaş, batıl inanç ve düşüncelerin, sapkın akım ve ideolojilerin, yabancı kültürlerin olumsuz etkileri karşısında çocuklara güçlü bir benlik idraki kazandırarak milli, özgün ve kaliteli içerikler üreteceklerine değinerek, "Çocuklarımıza kendi kültür ve medeniyetimizi örnek şahsiyetleriyle tanıtarak onları doğru rol modellerle buluşturacak, milli ve manevi değerleri yücelten, teşvik eden ve özendiren içeriklerle onların kendi kimlikleri ile özgürce ve güvenle geleceğe yürümelerine katkı sunacağız." diye konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da mesajı okundu.

Altun, mesajında kamu yayıncılığını 59 yıldır hassasiyetle yürüten TRT'nin, toplumun değerlerinden taviz vermeden sürdürdüğü yayıncılık halkasına TRT Diyanet Çocuk kanalını da eklemesinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fahrettin Altun, "TRT Diyanet Çocuk'u dijitalleşmenin hayatın her alanında hissedildiği bir dönemde çocuklarımızın kalplerine dokunacağımız bir yolculuğun kanalı olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük önem verdiği TRT Diyanet Çocuk'la, evlatlarımızın dimağlarını ve kalplerini beslerken, kanalın özgün içeriklerinin TRT’nin yeni dijital platformu Tabii aracılığıyla gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklara da ulaşacak olmasını ayrıca anlamlı buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, TRT Diyanet Çocuk kanalına ilişkin tanıtım filminin gösterildiği programda, "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Birincisi İsmail Berat Ağcakaya tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.