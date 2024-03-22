İstanbul

TRT, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla İstanbul'da "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki soykırımı dünya genelinde farklı dillerde izleyicilere aktarmaya devam eden TRT Uluslararası Yayınlar, Filistin için özel belgeseller hazırladı.

Bu kapsamda, Filistin meselesinin farklı boyutlarıyla konuşulmasını sağlamak ve Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bugün ve yarın TRT İstanbul Ulus Kampüsü'nde "Ramazan'da Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikte, Filistin için hazırlanan belgesellerin ilk gösterimleri yapılacak.

Yönetmen ve sahadaki gazetecilerle yapılan sohbetlerle zenginleştirilecek programda, konukların katılımıyla iftar sofrasının etrafında ramazan ve Filistin ruhu yaşatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katılacağı etkinliğin ilk gününde, TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı'ndan yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Dijital İşgal" adlı belgeseli izletilecek.

İsrail'in Filistin işgalinin dijital yönünün ele alındığı "Dijital İşgal" belgeselinde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu işgale karşı kurduğu gizli istihbarat servisi görüntüleri ve röportajları da ilk defa izleyiciyle buluşturulacak.

Şehit kameraman Thuraya'nın çektiği "Tek Kurtulan" belgeseli de gösterilecek

Programda, TRT Arabi'nin ürettiği, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında şehit olan Gazzeli Mustafa Thuraya'nın kameramanlığını yaptığı "Tek Kurtulan" belgeseli de gösterilecek.

Belgesel ile İsrail'in Gazze saldırıları sırasında ailesini kaybeden ve tek başına kalan farklı karakterlerin hikayeleri izleyiciye aktarılacak.

Belgesellerin yönetmenlerinden "Filistin'i Anlatmak" paneli

Etkinlikte TRT World'ün yapım aşamasında olan belgesellerinin fragmanları da ilk kez davetlilere gösterilecek.

Gece sonunda, TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Bölümü'nden ödüllü yönetmen Ensar Altay'ın Gazze'yi sanatsal bir bakış açısıyla ele aldığı belgesel çalışması "Şahit" izleyicilere sunulacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise siyonizmin bir devleti nasıl inşa ettiğini ele alan "Siyonizm: Bir Devlet Yaratmak" ve TRT World'de 5 aydır Gazze'den haber veren gazeteci Nizar Sadawi'nin günlük hayatını yansıtan "Rafah: Tekinsiz Sığınak" adlı belgeseller de gösterilecek.

Gösterimler sonrası belgesellerin yönetmenleri "Filistin'i Anlatmak" konulu panel gerçekleştirecek.