Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davanın üçüncü gününde de duruşmaya katıldı ve öğle molasında Florida’daki malikanesine dönmek için mahkemeden ayrıldı.

Çıkışta gazetecilere konuşan Trump, davaya bakan Yargıç Arthur Engoron’a yüklenerek, "Yargıç, neye karar vereceğini zaten biliyor, o Demokrat bir yargıç." ifadesini kullandı.

Trump, New York Başsavcısı Letitia James'i de "sahte dava" açmakla eleştirdi ve "Şu anda Iowa'da, New Hampshire'da, Güney Carolina'da veya Ohio'da olmayı tercih ederim. Ama burada sıkışıp kaldım çünkü beni, Washington'daki Adalet Bakanlığı ile meşgul etmek için iletişim kuran yozlaşmış bir başsavcı var, çünkü anketlerde büyük farkla (ABD Başkanı Joe) Biden’ın önünde gidiyorum." dedi.

Mahkemeye gelme zorunluluğu olmadığı halde niye duruşmalara katıldığı sorusuna da Trump, "Çünkü basına bunun ne kadar yozlaşmış olduğunu göstermek istedim, çünkü bunu yapabilecek başka kimse görünmüyordu." şeklinde konuştu.

"Donald Trump gösterisi sona erdi"

Başsavcı James de öğleden sonraki oturuma girerken gazetecilere, Trump’ın açıklamalarının saldırgan, temelsiz ve gerçeklerden yoksun olduğunu söyleyerek, "Bu dava, bireyler dolandırıcılık düzenine ve uygulamasına dahil olduğu için açıldı. Bu zorbalıklara boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

James, "Bay Trump artık burada değil. Donald Trump gösterisi sona erdi. Bu siyasi bir gösteriden, bağış toplama amaçlı bir şovdan başka bir şey değildi." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Trump’ın avukatları bugün, Yargıç Engoron'un geçen hafta Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York temyiz mahkemesine başvurdu.

Temyiz başvurusunda, Yargıç Engoron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullandığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edildi.

"Uygun bir zamanda ifade vereceğim"

Aralık ortasına kadar sürmesi beklenen söz konusu yargılama sonucunda yargıç Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.

Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması ve savunma tarafının talep etmemesi nedeniyle mahkemede jüri bulunmuyor. Yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.

Davanın aralık ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Daha önce hakkında "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendirilmişti.

Trump, dün gazetecilerin davada ifade verip vermeyeceği hakkındaki sorusuna, "Evet, uygun bir zamanda ifade vereceğim." cevabını vermişti.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.