Haber: Mert Osman Erman

Bay Giuliani, 2020 başkanlık seçimini devirmeye yönelik çabalarle ilgili 13 suçlamayla karşı karşıya.

Bay Trump ve birkaç diğer suç ortağı, gelecek hafta için şahsen görünme hakkından feragat ederek suçsuz olduklarını iddia eden katıldılar.

19 kişi, kefalet ödeme koşuluyla duruşma beklenmeden serbest bırakıldı.

Perşembe günü, Bay Trump'ın davasını gözetleyen hakim, duruşmanın YouTube'da yayınlanacağını açıkladı.

Davanın tarihi henüz belirlenmedi, ancak eski başkanın yeniden seçim için yarıştığı yılın ortasında olabilir.

Bir sonraki mahkeme tarihi Çarşamba günü duruşmadır, suçlamaların okunduğu kısa bir duruşmadır.

Bay Trump ve diğer iddia edilen suç ortakları, geçen hafta kendilerini Fulton County Hapishanesi'nde teslim edip gözaltına alınırken Atlanta'ya kısa bir yolculuk yaptılar ve polis fotoğraflarını çektirdiler.

Davadaki 19 sanık - Donald Trump dahil - Georgia'nın Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act olarak bilinen Rico yasasını ihlal etmekle suçlanıyorlar.

Hatalı bir davranışta bulunmadıklarını iddia ettiler.

ABD genelinde ve federal düzeyde Rico yasaları, savcıların suç işleyen astları suçla organize eden veya emir veren kişilerle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Geçen hafta Georgia yetkililerine teslim olduktan sonra, 1994-2001 yılları arasında New York Belediye Başkanı olan Bay Giuliani, hapishane önünde durdu ve davanın "bir skandal" olduğunu söyledi.

"Bu dava, yaşam tarzımız için verilen bir savaştır, bu nedenle bu davada yer almak çok, çok onur verici" dedi.

Suçsuz olduğunu iddia eden diğer şüpheliler arasında, sahte seçmenler düzeninin başmimarı olarak kabul edilen ve hızlı bir yargılamayı mahkemeye başvuran Ken Chesebro ve avukatlar Sidney Powell ve Jenna Ellis bulunmaktadır.