İzmir

İzmir'de Konak Yalı Camisi, Denizli'de Delikliçınar Yeni Camisi, Aydın'da Bey Camisi, Manisa'da Sultan Camisi ve Uşak'ta Ulu Cami'de bir araya gelen TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, sabah namazı kıldı.

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, Konak Yalı Camisi'nde kılınan namazın ardından cami önünde yaptığı açıklamada, İsrail zulmünün sınırlarının Gazze'de her geçen gün daha da genişlediğini söyledi.

Gazze'de insan haklarının gözetilmediğini ve tüm dünyanın Filistinlilerin çağrılarına kulak tıkadığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Gün tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz, göz yaşımız ve direncimiz ortak olmalıdır. Terör devleti İsrail günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguluyor. İsrail yazılı tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmiyor. Bebek katili olan İsrail her geçen gün aşağılık ve insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına bir yenisini daha etkiliyor."

Kaya, huzurla uykuya dalması gereken çocukların Gazze'de bomba seslerine uyandığını belirterek, "Terör devleti İsrail, Allah'ın izniyle kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir. Dili, dini, ırkı fark etmeksizin hangi insan bu soykırımız görmezden gelebilir. Meşrulaştırılmaya çalışan bu katliamlar zincirini hangi insan savunabilir? Ancak bu katliamlar bizi korkutamayacak, durduramayacaktır. Bir ölür, bin diriliriz." dedi.