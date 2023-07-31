Haber: Beyza Betül Cihan

Tunceli'de sıradışı bir dostluk hikayesi gündeme geldi. "Başkan" isimli bozayı, yaklaşık 2 aydır düzenli olarak bir piknik alanına gelerek, işletme sahibinin verdiği yemeklerle karnını doyuruyor.

Bu olağanüstü dostluk, çevre sakinlerinin dikkatini çekti ve hızla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. "Başkan"ın, piknik alanına düzenli olarak gelip, insanlarla iç içe olması ve onlardan gelen ikramları kabul etmesi, ilginç bir manzara oluşturuyor.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ünlü piknik alanında yaşanan bu olağanüstü olay, doğa severlerin ilgisini çekiyor ve sosyal medyada birçok paylaşım ve yorum alıyor.

"Başkan" isimli bozayının dostça davranışları, insanlar arasında sevgi ve saygıya dair güzel bir mesaj veriyor. Bu ilginç dostluk hikayesi, doğanın ve hayvanlarla olan bağımızı hatırlatırken, koruma ve saygı konularında da toplumsal farkındalık oluşturuyor.