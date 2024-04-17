TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, TÜREB Başkanı İbrahim Erden, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ve DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara'nın imzaladığı protokolle kurumlar arasında deniz üstü rüzgar enerjisi çalışmaları açısından mevzuat ve hukuki alanlarda bilgi alışverişi yapılacak, ortak proje çalışmaları yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erden, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uzun ve orta vadeli stratejik enerji planlaması kapsamında deniz üstü rüzgar enerjisi hedeflerini de içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın 2023 Ocak'ta açıklanmasıyla paralel olarak bizim de TÜREB olarak bu alandaki yoğun çalışmalarımız başladı. 2035 yılında 5 gigavatlık bir deniz üstü rüzgar santralı hedefimiz var. Biz de bu hedef doğrultusunda paydaşlarımızla birlikte Türkiye'de deniz üstü rüzgar alanında da sağlıklı bir mevzuat altyapısını oluşturmak, güçlü bir ekosistem geliştirmek ve bilgi birikimi sağlamak adına iş birlikleri gerekiyor. Bu ve benzeri işbirlikleri sayesinde bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliği imkanlarının genişleyeceğine, bilgi birikiminin artacağına ve böylece yatırımların ve sanayinin gelişeceğine inanıyoruz."