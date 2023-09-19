Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ülkeden 8 ayda 3 bin 832 ton çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 18 milyon 493 bin dolar gelir sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 22 arttığını belirtti.

Gürdoğan, Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'ın en fazla çay satılan ülkeler olduğunu aktardı.

Türk çayının 8 ayda 110 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldığını kaydeden Gürdoğan, ülke ihracatının yüzde 43'lük kısmını Rize'den gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rize'den ocak-ağustos döneminde 31 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, "Rize'den 2 bin 472 ton çay ihracatından 7 milyon 985 bin 147 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 206 ton çay ihracatından 5 milyon 715 bin 232 dolar gelir sağlanmıştı. Rize'den yapılan ihracat miktarda yüzde 12, değerde de yüzde 40 arttı." diye konuştu.

AA