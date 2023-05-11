ANKARA AA- Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamaya göre, Şuşa, 11-13 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında TÜRKSOY üyesi kurucu ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, KKTC, Altay, Hakas, Saha-Yakut, Tataristan ve Tıva’nın yanı sıra Macaristan’dan yüzlerce sanatçıyı ağırlayacak şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl Türk Dünyası’ndan bir şehrin seçildiği program kapsamında misafir sanatçı ve bilim insanlarının katılımıyla yüzlerce uluslararası etkinlik düzenleniyor.

2012'de Kazakistan’ın Astana şehriyle başlayan süreçte sırasıyla 2013'te Türkiye’nin Eskişehir; 2014'te Tataristan’ın Kazan; 2015'te Türkmenistan’ın Merv; 2016'da Azerbaycan’ın Şeki, 2017'de Kazakistan’ın Türkistan, 2018'de Türkiye'nin Kastamonu, 2019'da Kırgızistan'ın Oş, 2020'de Özbekistan'ın Hiva, 2022'de Türkiye'nin Bursa şehri bu unvana sahip olmuştu.

"Türkün bayrağı dalgalanıyor, sesimiz yankılanıyor"

Konuyla ilgili TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk Dünyası'nı Şuşa'da buluşturacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Şuşa, bizler için bir sanat mabedi, dünyaya ilham veren Azerbaycan müziğinin beşiği, Birliğimizin temsili, gücümüzün kaynağı, ruhumuzun coşkusu. Bu yüzden çok heyecanlıyız." dedi.

Raev, Şuşa'dan dünyaya seslenen kültür ve sanat insanlarının sadece Azerbaycan için değil tüm Türk Dünyası için çok önemli kişiler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan halkının sadece Türk Dünyası’na değil dünya kültür ve medeniyetine büyük katkılar sağlayan pek çok ismin yetiştiği Şuşa’da tüm Türk Dünyası’nı buluşturmaya hazırız. Can Azerbaycan’ın kahraman halkının bizlere sunduğu şanlı zaferle birlikte topraklarımız artık gözyaşının, kederin, acı ve trajedinin mekanı değil, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve kardeşliğimizin mekanı oldu. Daha dün Şuşa'mızın kadim topraklarında silah sesleri, mayın patlamaları duyulurken, bugün tüm Türk Dünyası’nın türküleri söyleniyor, Karabağ’ın uçsuz bucaksız yüce dağlarında Türk'ün bayrağı dalgalanıyor, sesimiz yankılanıyor."

Şuşa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti payesini çoktan hak etmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Raev, kültür bakanlarının aldığı kararla 2023'te Şuşa’da pek çok faaliyet hazırladıklarını dile getirdi.

Raev, "Medeniyetimizin zenginliğini, Türk Dünyası Kültür Başkenti programıyla hem kendi halklarımıza hem de dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

Açılış programı cuma günü başlayacak

Azerbaycan Kültür Bakanlığının ev sahipliğinde, TÜRKSOY organizasyonunda düzenlenecek etkinliklere çok sayıda davetli katılacak.

TÜRKSOY üyesi ülkelerden Bakanlar ve diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Türk İş Birliği Teşkilatlarının Genel Sekreter ve başkanları da etkinlikte yer alacak.

Açılış programı 12 Mayıs Cuma günü Azerbaycan saatiyle 12.00’de başlayacak.