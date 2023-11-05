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Öte yandan, yönetmelikte yer almayan ancak bilimsel çalışmalar sonucu gıda güvenilirliğini tehdit edeceği ortaya konulan bulaşanlar için, Bakanlığın talimatlarıyla gıda işletmelerinin önlem almaları sağlanacak.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yönetmelikle, gıdaya kasten ilave edilmediği halde birincil üretim aşaması dahil gıdanın üretim, imalat, işleme veya muhafaza aşamalarında ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen bulaşanlar için maksimum limitler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı nca hazırlanan söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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