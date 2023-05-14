Ankara

Samet Mobilya Aksesuarları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ufuk Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten babası Saldıray Kızıltan tarafından 50 yıl önce kurulduğunu ve dolap menteşesi, çekmece rayı ve sistemleri ile kalkar kapak sistemleri gibi mobilya aksesuarı ürettiklerini söyledi.

Sektörde yer almalarıyla ithal ürünlerin piyasada ağırlıklı olarak bulunmasını önlediklerine işaret eden Kızıltan, dünyanın en büyük mobilya şirketleriyle çalıştıklarını ve mobilya aksesuar üretiminde de dünyada ilk 10'da yer aldıklarını anlattı.

Firma olarak hemen her kıtadan 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızıltan, özellikle yapı sektörünün geliştiği pazarlarda yer aldıklarını anlattı.

Kızıltan, Asya ve Avrupa'da yüksek oranda binaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de oralara odaklanıyoruz. Kore, Tayvan, Tayland, Hindistan gibi ülkelerden çok büyük beklentilerimiz var. Hindistan'da birtakım yatırım olanaklarımız var. Bunların üstünde çalışıyoruz. Hindistan pazarıyla ilgili ciddi kazanımlarımız var, bunları değerlendirmek üzereyiz. Hindistan'la birlikte ilk defa yurt dışında üretim imkanımız olacak, yerel bir ortakla sıfırdan tesis kuracağız. Hindistan, 3 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomik gücü olacak. Nüfus olarak da Çin'i geçiyor. Tayland'a girdik, Kore'ye girmek üzereyiz, Endonezya'ya da daha girmek istiyoruz. Uzak ülkelere açılmak istiyoruz. Asya, nüfusu çok yoğun bir kıta. Ekonomik olarak gelişiyor."

Asya'nın yanı sıra Afrika katısına da odaklandıklarını ancak batı ülkelerini de ihmal etmediklerini anlatan Kızıltan, Avrupa'nın hemen her ülkesinde yer aldıklarını ve Amerika'da distribütör ortaklığı kurduklarını belirtti. Kızıltan, "Amerika kıtasına yönelik de üretim tesisi anlamında 3 yıl içinde bir yatırım düşünüyoruz." dedi.

"Çin ürünlerine yönelik koruma önleminin devamını talep ediyoruz"

Kızıltan, maliyetlerdeki artışlardan her firma gibi kendilerinin de etkilendiğine dikkati çekerek, buna karşın maliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını söyledi.

Mevcut, yatırım, fuar ve AR-GE teşvik ve desteklerinden yararlandıklarını da dile getiren Kızıltan, "İhracat teşviklerinin daha fazla olmasını ve Türk lirasının yerini bulmasını istiyoruz. Türk lirasının pahalı olması ihracatta zorlanmamıza sebep oluyor. Uzak Doğu'dan gelen ürünlere karşı yerli üretici olarak korunuyoruz. Bu uygulamanın devam etmesini talep ediyoruz. Özellikle Çin mallarına karşı, yerli çelik ve sac kullanıyoruz. Ancak Çin çeliğindeki fiyat avantajı bizi zorluyor." dedi.

Kızıltan, bankacılık sektörünün de uygun faizli ve uzun vadeli yatırım kredileri sunmasını beklediklerini ifade ederek, yatırımların sürekli olarak öz kaynaktan finanse edilemeyeceğini söyledi. Kızıltan, halka arzı da değerlendirdiklerini ancak bu sürece yüksek karlılıkla girmek istediklerini anlattı.

"Beyaz eşya sektörü için de üretim yapıyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Kızıltan da firma olarak Türkiye'nin patent üreticisi 12. firması olduklarına işaret ederek, AR-GE ve tasarım altyapısını çok geliştirdiklerini belirtti.

Kızıltan, özgün ürünler yarattıklarını ve takip ürün yapmadıklarını dile getirdi.

Başka sektörler için de teknoloji üreteceklerini ifade eden Kızıltan, "Beyaz eşya ve otomotiv sektörüne ürün geliştiriyoruz. Samet Teknoloji adında firmamız var. Mesela buzdolabı çekmeceleri için geliştirdiğimiz ürünler ve fırın menteşeleri gibi ürünlerimiz var. Bunlar, çok özel ve teknolojik ürünler. Sağlık sektörüne de çok ileri teknolojili montaj makinaları yapıyoruz. Paketleme, otomasyon çözümleri sunuyoruz." diye konuştu.

AA