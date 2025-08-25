Yurtdışında Türkiye'nin adını duyuran sektörler arasına kozmetikten sonra medikal estetik cihazlarda girdi. Tamamen yerli ve milli olan yeni nesil Helyum Cold Power, dünya pazarına hızlı giriş yaptı. Türk mühendis Erkan Şahan'ın ürettiği Helyum Cold Power, dünyaya ihraç ediliyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Vietnam, Danimarka, Hollanda ve Amerika'dan sonra da Ortadoğu'da da en çok tercih edilen medikal estetik cihazı oldu... Helyum Cold Power, cilt gençleştirme ve yenileme amacıyla kullanılan, helyum gazı ve ARC enerjisini birleştiren cihaz, cilt gençleştirme, kırışık azaltma, akne ve akne izleri, leke tedavisinin yanı sıra üst göz kapağında neştere gerek kalmadan toparlanma sağlıyor.

COLD POWER HEM YERLİ HEM MİLLİ ÜRETİM

Mühendis Erkan Şahan, "Helyum Cold Power Arc Sistem, yeni nesil soğuk plasma teknolojisidir. Hem bilinçli hasar verip cildin kendini onarabilmesi sağlanırken, hem de doku küçültülerek o bölgede toparlanma sağlanmaktadır. Acı, sızı ve neşter olmadığı için şu an Türkiye'de ve dünyada tercih edilen cihazlar arasında... Şu an için dünyanın dört bir yanında talep görmek bizleri çok mutlu etti. Ülke ekonomimize katkı sağlamanın yanı sıra cihazımın dünya pazarında ilgi görmesi oldukça gurur verici" diye konuştu.