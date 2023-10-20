Tallinn

Nurol Makina ve Estonya Savunma Tedarik Kurumu arasında 100 adet NMS 4x4 (YÖRÜK) tedariki için Tallinn'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye Nurol Makina adına Genel Müdür Engin Aykol imza attı.

Aykol, yaptığı açıklamada, Avrupa'ya ve bir NATO ülkesine ilk satışlarını Macaristan'la birlikte gerçekleştirdiklerini daha sonra Nurol Makina İngiltere'yi kurduklarını anımsattı.

Nurol Makina İngiltere ile Avrupa'ya açılma konusunda çok ciddi planları bulunduğunu dile getiren Aykol, Estonya projesini de yaklaşık 2 yıldır takip ettiklerini bildirdi.

Kullanıcı ve tedarik makamıyla her aşamada çok sıkı, karşılıklı güven çerçevesinde çalışarak, aracın üstün performansı ve fiyat avantajıyla sözleşme imzalama noktasına geldiklerini vurgulayan Aykol, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün desteğini alarak bu imzayı atmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Estonya'nın Birleşmiş Milletler ve NATO görevlerinde son derece önemli bir aktör olduğuna işaret eden Aykol, şöyle konuştu:

"Onları bu alanda destekliyor olmak hem bizim hem ülkemiz adına çok gurur verici. 2 senelik süreç; çok zorlu da bir süreçti. 6 ülkeden 9 firmayla bir noktaya gelindi. Bundan sonra işimiz daha zor ama daha zevkli. Çünkü artık kullanıcıyla ki son derece profesyonel ve ne istediğini bilen bir kullanıcı, çalışarak ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlamak en büyük hedefimiz."

Yüksek mobilite ve korumanın ürettikleri araçlarda en kritik konu olduğunu vurgulayan Aykol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NMS 4X4, artık efsane haline gelmiş EJDER YALÇIN aracının bir türevi. Dolayısıyla son derece güvenilir bir araç. EJDER YALÇIN'da olduğu gibi faydalı yük kapasitesi yüksek. En büyük avantajı 11 kişilik ve hızlı bir araç olması. Torku yüksek, beygir gücü fazla. Dolayısıyla konvoy, hızlı intikal konularında önemli bir açığı kapatacak bir araç."

Engin Aykol, araçların teslimatını 18 ay içinde tamamlayacaklarını bildirdi.

Nurol Makina, sözleşme kapsamında ilk araçları 2024 yılı içinde Estonya Savunma Kuvvetleri 2. Piyade Tugayı'na teslim edecek.