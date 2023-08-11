İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

Türk takımları, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda da ilk maçları yenilgisiz tamamladı.

Günün ilk mücadelesinde Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Kadıköy'de ağırladığı Slovenya takımı Maribor'u aynı skorla yenerek rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı Beşiktaş, Neftçi deplasmanında 3 golle kazandı

Türk ekipleri içinde en gollü galibiyeti ise Yukatel Adana Demirspor elde etti. Adana ekibi, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenmeyi başardı.

AA